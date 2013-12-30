Ручное размещение ссылок на сайт

Нужно вручную разместить ссылки на наш ресурс.

Есть база трастовых сайтов в формате: "адрес сайта - ссылка на регистрацию - инструкция, где поставить ссылку".

От вас требуется пройтись по каждому ресурсу, произвести регистрацию, поставить ссылку на наш ресурс.

Всего в базе около 150 сайтов.

Оплата проектная за каждую размещенную ссылку.

Формат отчета: файл с размещенными ссылками.

От кандидатов в заявке ждем:

- цену за одно размещение

Оплата по вебмани.