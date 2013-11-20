Продвижение. Тематика ПО.

Проект: http://ru.perfokarta.com/w — Тщательно отобранная коллекция программного обеспечения для Windows, скачивание, описания, рейтинги, советы, вопросы и ответы, новости информационных технологий.

Есть цель. Монетизация посредством продажи антивирусов через партнерские программы.

Необходимо продвижение для достижения этой цели.

То есть, если "на пальцах": необходимо, чтобы люди покупали через сайт антивирусы. То есть выбирали антивирус, кликали "купить", переходили на партнерские сайты и покупали. Следовательно, нужно в этом русле продвигать.

В данный момент на сайте есть каталог бесплатного ПО, доступно скачивание, есть описание программ, категорий,

так же есть раздел "вопрос-ответ" (внизу страницы категории вопросы, при переходе - ответы)

Есть раздел "новости мира ИТ"

Есть описания некоторых платных программ, а также рубрика "бесплатный аналог"

Посещаемость сайта примерно 150 в день, никак не продвигался (только постились ссылки в Твиттере, чтобы Гугл индексировал новый контент)

На данный момент для достижения цели я:

Подбираю копирайтера для написания соответствующего контента - см. http://www.weblancer.net/projects/556973.html

Создал группу вконтакте http://vk.com/perfokarta

Уважаемые профессионалы, что вы можете предложить?