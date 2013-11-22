Требуется "глубокий" редирект по более раскрученному доменну интернет магазина на другой магазин.Более полная информация при ответе
Организовать сео-продвижение сайта
сайт http://ilyinka3.ru/
в настоящее время идёт вёрстка новой версии
для работы могу предоставить макеты страниц
Бюджет ограничен целесообразностью перехода с контекстной рекламы на сео-продвижение.
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