Имеется мобильное приложение для пользователей в финансовой сфере. Предполагается его бесплатная инсталляция для всех желающих. Для работы приложения пользователю необходимо будет параллельно подписать пакет документов. Продвижение необходимо во всех подходящих для этого ресурсах.
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Содержание услуги изложено здесь: http://rthl.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=437271 Необходимо продвинуть услугу в соц сетях.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется разработать свитера для команды ЛШХ "ВИРТУОЗ" ЛШХ - это любительская школа хоккея. Логотип имеется и прилагается. Образцы готовой работы прилагаются. Свитера должны быть двух типов: темные и светлые. Требуется также дизайн гамаш (образец прилагается) И вымпел (образец прилагается) Предпочтительные цвета: основа: ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется СЕО-продвижение сайта http://privatemanager.ru/ Интересуют предложения, предполагающие оплату по результату достижения ТОП-10 по каждому запросу.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуются услуги опытного интернет-маркетолога в области финансов. Необходимо выявить причины низкой конверсии сайта http://privatemanager.ru/ Точнее: 1. Причины с точки зрения маркетинга 2. Причины с точки зрения юзабилити Просьба НЕ предлагать 2-й пункт без 1-го. Только комплексный анализ.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создать логотип хоккейной школы. Логотип будет использоваться на банере, на сайте и на майке хоккейной формы. Название школы: Любительская школа хоккея "ВИРТУОЗ" (ЛШК "ВИРТУОЗ") Предположительные цвета: Черный, золотой, белый. Предположительный образ: Силуэт скрипача. Всё перечисленное - только предложение. Приветствуются оригинальные ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен9 лет назад
сайт http://www.dohodnoemesto.ru/ интересует продвижение его в гугле начальный месячный бюджет 20 000 руб.Контекстная реклама18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Описание: Создать онлайн-консультант согласно ТЗ (представлено здесь: https://drive.google.com/file/d/0Byh8xxwdnFlibFRpMnkzWGhwbTA/edit?usp=sharing). Вмонтировать его на сайт http://dohodnoemesto.ru/ Осуществить запуск онлайн-консультанта, что включает в себя тестирование по всем функциям. Гарантийное обслуживание в течение 12 мес.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Производится редизайн сайта http://dohodnoemesto.ru/ Требуется посадить свёрстанные страницы на движок (действующая версия - на джумле). И выполнить программирование кроме онлайн консультанта (станет ясно, что имеется в виду, по прочтении ТЗ). Ссылка на ТЗ: https://drive.google.com/file/d/0Byh8xxwdnFlicEc4Wm5IV2FjWW8/edit?usp=sharing Ссылка на архив Дизайн-Макетов: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Надо выполнить мультибраузерную и мультиплатформенную вёрстку сайта. Срок 1 неделя. Ссылка на архив с Дизайн-макетами: https://drive.google.com/folderview?id=0Byh8xxwdnFliY19JOFVkbFRERDQ&usp=sharing Прилагается ТЗ на редизайн сайта, в котором содержатся указания по особенностям вёрстки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Надо выполнить мультибраузерную вёрстку сайта. Срок 1 неделя. Ссылка на архив с Дизайн-макетами: https://drive.google.com/folderview?id=0Byh8xxwdnFliY19JOFVkbFRERDQ&usp=sharing Прилагается: 1. ТЗ редизайна сайта. 2. Уже свёрстанные файлы (их требуется переделать, либо выполнить заново; сейчас недоделанный сайт размещен по адресу http://dohodnoemesto.gratta.com.ua)HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Выполнен редизайн сайта http://dohodnoemesto.ru/ Требуется вёрстка, программированиеи посадка на движок, создание онлайн-консультанта, В приложенных ТЗ: 131130_ТЗредизайн 131129_ТЗконсультант всё очень подробно описано. Приложен также документ со ссылкой на архив, где находятся дизайн-макеты.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Выполнен редизайн сайта http://dohodnoemesto.ru/ Требуется вёрстка, программирование и посадка на движок. В приложенном ТЗ всё очень подробно описано. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! в ТЗ есть моменты касающиеся отдельного задания - "Создание онлайн-консультанта". Эти моменты следует не принимать к рассмотрению. Рассмотрю также ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
сайт http://ilyinka3.ru/ в настоящее время идёт вёрстка новой версии для работы могу предоставить макеты страниц Бюджет ограничен целесообразностью перехода с контекстной рекламы на сео-продвижение.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Описание: Создать онлайн-консультант согласно отдельному ТЗ (см. приложение). Вмонтировать его на сайт http://dohodnoemesto.ru/ Осуществить запуск онлайн-консультанта, что включает в себя тестирование по всем функциям. Гарантийное обслуживание в течение 12 мес.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо выполнить редизайн сайта http://dohodnoemesto.ru/ . Полное ТЗ готов выслать на почту. Основные требования: 1. На главной стр. нужен динамичный дизайн. Необходимо знание различных современных скриптов для реализации. 2. На сайте нужно реализовать онлайн-консультант по заданному алгоритму. 3. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Изготовить и разместить на сайте баннер. Баннер простой, не динамичный. Сайт гостевого дома - www.ilyinka3.ru.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт: http://dohodnoemesto.ru/ Требуется его оптимизация и продвижение. Укажите пжл бюджет и сроки достижения по ключевым запросам, включяающий ваши услуги и затраты на ссылки и прочие инструменты, неоходимые для продвижения.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить программную часть сайта http://dohodnoemesto.ru/, находящегося в процессе редизайна Задание включает в себя следующее: 1. Создать онлайн-консультан, взаимодействующий с базой данных. 2. Выполнить стандартную интерактивную составляющую сайта. Подробное ТЗ вышлю.Веб-программирование15 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется выполнить создание технической концепции дизайна сайта - отображение размещения элементов на страницах сайта и их взаимодействия.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад