Alex1974

Иван Alex1974

 
61 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвинуть мобильное приложение

    Имеется мобильное приложение для пользователей в финансовой сфере. Предполагается его бесплатная инсталляция для всех желающих. Для работы приложения пользователю необходимо будет параллельно подписать пакет документов. Продвижение необходимо во всех подходящих для этого ресурсах.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать дизайн спортивного хоккейного свитера.

    Требуется разработать свитера для команды ЛШХ "ВИРТУОЗ" ЛШХ - это любительская школа хоккея. Логотип имеется и прилагается. Образцы готовой работы прилагаются. Свитера должны быть двух типов: темные и светлые. Требуется также дизайн гамаш (образец прилагается) И вымпел (образец прилагается) Предпочтительные цвета:  основа: ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Анализ низкой конверсии сайта

    $500

    Требуются услуги опытного интернет-маркетолога в области финансов. Необходимо выявить причины низкой конверсии сайта http://privatemanager.ru/ Точнее: 1. Причины с точки зрения маркетинга 2. Причины с точки зрения юзабилити Просьба НЕ предлагать 2-й пункт без 1-го. Только комплексный анализ.

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать логотип

    Требуется создать логотип хоккейной школы. Логотип будет использоваться на банере, на сайте и на майке хоккейной формы. Название школы: Любительская школа хоккея "ВИРТУОЗ" (ЛШК "ВИРТУОЗ") Предположительные цвета: Черный, золотой, белый. Предположительный образ: Силуэт скрипача. Всё перечисленное - только предложение. Приветствуются оригинальные ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Онлайн-консультант

    $1000

    Описание: Создать онлайн-консультант согласно ТЗ (представлено здесь: https://drive.google.com/file/d/0Byh8xxwdnFlibFRpMnkzWGhwbTA/edit?usp=sharing). Вмонтировать его на сайт http://dohodnoemesto.ru/ Осуществить запуск онлайн-консультанта, что включает в себя тестирование по всем функциям. Гарантийное обслуживание в течение 12 мес.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Посадить сайт на движок

    $500

    Производится редизайн сайта http://dohodnoemesto.ru/ Требуется посадить свёрстанные страницы на движок (действующая версия - на джумле). И выполнить программирование кроме онлайн консультанта (станет ясно, что имеется в виду, по прочтении ТЗ). Ссылка на ТЗ: https://drive.google.com/file/d/0Byh8xxwdnFlicEc4Wm5IV2FjWW8/edit?usp=sharing Ссылка на архив Дизайн-Макетов: ...

    HTMLРедизайн сайтаJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Кроссбраузерная вёрстка

    $500

    Надо выполнить мультибраузерную и мультиплатформенную вёрстку сайта. Срок 1 неделя. Ссылка на архив с Дизайн-макетами: https://drive.google.com/folderview?id=0Byh8xxwdnFliY19JOFVkbFRERDQ&amp;usp=sharing Прилагается ТЗ на редизайн сайта, в котором содержатся указания по особенностям вёрстки.

    Редизайн сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Мультибраузерная вёрстка

    $500

    Надо выполнить мультибраузерную вёрстку сайта. Срок 1 неделя. Ссылка на архив с Дизайн-макетами: https://drive.google.com/folderview?id=0Byh8xxwdnFliY19JOFVkbFRERDQ&amp;usp=sharing Прилагается: 1. ТЗ редизайна сайта. 2. Уже свёрстанные файлы (их требуется переделать, либо выполнить заново; сейчас недоделанный сайт размещен по адресу http://dohodnoemesto.gratta.com.ua)

    Редизайн сайта
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка+программирование+создание консультанта

    $2500

    Выполнен редизайн сайта http://dohodnoemesto.ru/ Требуется вёрстка, программированиеи посадка на движок, создание онлайн-консультанта, В приложенных ТЗ: 131130_ТЗредизайн 131129_ТЗконсультант всё очень подробно описано. Приложен также документ со ссылкой на архив, где находятся дизайн-макеты.

    Редизайн сайта
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка + программирование сайта

    $1000

    Выполнен редизайн сайта http://dohodnoemesto.ru/ Требуется вёрстка, программирование и посадка на движок. В приложенном ТЗ всё очень подробно описано. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! в ТЗ есть моменты касающиеся отдельного задания - "Создание онлайн-консультанта". Эти моменты следует не принимать к рассмотрению. Рассмотрю также ...

    Редизайн сайта
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Организовать сео-продвижение сайта

    сайт http://ilyinka3.ru/ в настоящее время идёт вёрстка новой версии для работы могу предоставить макеты страниц Бюджет ограничен целесообразностью перехода с контекстной рекламы на сео-продвижение.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Онлайн-консультант

    $500

    Описание: Создать онлайн-консультант согласно отдельному ТЗ (см. приложение). Вмонтировать его на сайт http://dohodnoemesto.ru/ Осуществить запуск онлайн-консультанта, что включает в себя тестирование по всем функциям. Гарантийное обслуживание в течение 12 мес.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта

    $1000

    Необходимо выполнить редизайн сайта http://dohodnoemesto.ru/ . Полное ТЗ готов выслать на почту. Основные требования: 1. На главной стр. нужен динамичный дизайн. Необходимо знание различных современных скриптов для реализации. 2. На сайте нужно реализовать онлайн-консультант по заданному алгоритму. 3. ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO-оптимизация/продвижение сайта

    Сайт: http://dohodnoemesto.ru/ Требуется его оптимизация и продвижение. Укажите пжл бюджет и сроки достижения по ключевым запросам, включяающий ваши услуги и затраты на ссылки и прочие инструменты, неоходимые для продвижения.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выполнить программную часть сайта.

    Необходимо выполнить программную часть сайта http://dohodnoemesto.ru/, находящегося в процессе редизайна Задание включает в себя следующее: 1. Создать онлайн-консультан, взаимодействующий с базой данных. 2. Выполнить стандартную интерактивную составляющую сайта. Подробное ТЗ вышлю.

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Sanya555
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Продвижение услуги в соц сетях
Отличный заказчик, мои лучшие рекомендации! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Александр справился с заданием. Выполнил всё хорошо.
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$88
10 баллов
8 лет назад
Разработать дизайн спортивного хоккейного свитера.
Интересный проект, активно участвующий в процессе заказчик, своевременная полномасштабная оплата - три кита, на которых зиждется хорошая мотивация к работе. Одним словом - рекомендую.
Юрий великолепно справился с задачей. Сделал больше, чем договаривались изначально.
Ответный отзыв
outragen
Денис 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
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Совершенно доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Работа выполнена качественно и в срок. остроумно, оригинально рекомендую Дениса
Ответный отзыв
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$30
10 баллов
9 лет назад
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Сотрудничеством доволен.
Работа выполнена хорошо и в срок
Ответный отзыв
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$15
10 баллов
9 лет назад
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Только положительные моменты в работе с Иваном! Рекомендую!
работа выполнена хорошо и в срок
Ответный отзыв