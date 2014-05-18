Имеется мобильное приложение для пользователей в финансовой сфере. Предполагается его бесплатная инсталляция для всех желающих. Для работы приложения пользователю необходимо будет параллельно подписать пакет документов. Продвижение необходимо во всех подходящих для этого ресурсах.