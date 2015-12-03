Разработать дизайн спортивного хоккейного свитера.

Ищу дизайнера- мастера своего дела! Для разработки буклетов для распространения по почтовым ящикам! Тематика - строительная. Требования: опыт работы + портфолио + оперативность и результат!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать свитера для команды ЛШХ "ВИРТУОЗ"
ЛШХ - это любительская школа хоккея.
Логотип имеется и прилагается. Образцы готовой работы прилагаются.
Свитера должны быть двух типов: темные и светлые.
Требуется также дизайн гамаш (образец прилагается)
И вымпел (образец прилагается)
Предпочтительные цвета:
основа: черный/белый
элементы: золотой/черный или белый/черный или золотой/золотой
- Похожие заказы
- Дизайн продукции17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна корпоративная новогодняя открытка Подробности в личкуДизайн продукции20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $125
Разработать дизайн продукции (эфирное масло) согласно брифу.Завершен8 лет назад
Добрый день, необходима визуализация упаковки продукции. Это будет картонный тубус (бумажная втулка), обшитая камуфляжной бумагой, по краям будут пластиковые черные заглушки.Завершен8 лет назад
Всем привет! Нужно собрать и сделать единый Прайс-Лист. Со своей стороны мы предоставим Прайс Листы от 10 разных компании. Общая количество наименовании товаров будет примерно 90-120 шт. Нужно будет все собрать в один в эксель файл ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать 3 варианта дизайна настольного календаря "домик" на 2016 год. Тематика календаря: исторический по старым фото с выборов, можно что-то связанное с проведением выборов (историческое) или что-то около этого. От вас пока не нужен ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется оформить коммерческое предложение. Есть макет, нужно его красиво оформить, сохранив информацию. На выходе два варианта - с ценами и без цен. Макет в приложении. Указывайте цены и время на реализацию.Завершен8 лет назад