Разработать дизайн спортивного хоккейного свитера.

Дизайн продукцииЗавершен2 заявки135 просмотров
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Требуется разработать свитера для команды ЛШХ "ВИРТУОЗ"

ЛШХ - это любительская школа хоккея.

Логотип имеется и прилагается. Образцы готовой работы прилагаются.

Свитера должны быть двух типов: темные и светлые.

Требуется также дизайн гамаш (образец прилагается)

И вымпел (образец прилагается)

Предпочтительные цвета: 

основа: черный/белый

элементы: золотой/черный или белый/черный или золотой/золотой

8 лет назад
Alex1974
Иван 
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$88
2 дня
Юрий великолепно справился с задачей. Сделал больше, чем договаривались изначально.
Интересный проект, активно участвующий в процессе заказчик, своевременная полномасштабная оплата - три кита, на которых зиждется хорошая мотивация к работе. Одним словом - рекомендую.
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