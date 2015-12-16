Оформить КП

Добрый день! Необходимо нарисовать этикетку на банку с медом. Количество этикеток – 3шт: 1) лицевая этикетка, размер 85мм * 67мм (горизонтальная) 2) контр - этикетка (с обратной стороны банки), размер 85мм * 67мм (горизонтальная) 3) этикетка – контроль вскрытия. На изображении должно присутствовать: [list][*]Медвежонок – ...
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Требуется оформить коммерческое предложение.
Есть макет, нужно его красиво оформить, сохранив информацию.
На выходе два варианта - с ценами и без цен.
Макет в приложении.
Указывайте цены и время на реализацию.
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