Оформить КП

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Дизайн продукцииЗавершен9 заявок251 просмотр
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8 лет назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
artlik
52 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$15
3 дня
Все сделано как и было оговорено. Мои рекомендации!
все ок, работать можно)
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