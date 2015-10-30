Дизайн этикетки

Нужно отрисовать в векторе логотип и сделать макет дисконтной карты по ТЗ во вложении. Нужно представить несколько вариантов шрифтов на лицевой и обратной стороне. Тех требования: Корел, Фотошоп, Иллюстратор растровые изображения не менее 300dpi дообрезной формат 91*57, послеобрезной формат ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо нарисовать этикетку на банку с медом.
Количество этикеток – 3шт:
1) лицевая этикетка, размер 85мм * 67мм (горизонтальная)
2) контр - этикетка (с обратной стороны банки), размер 85мм * 67мм (горизонтальная)
3) этикетка – контроль вскрытия.
На изображении должно присутствовать:
- Медвежонок – юный, няшный, довольный от поедания меда. Не хмурый.
- Ветки липы (показывают то, что мед липовый)
- На фоне природы.
Пример этикетки во вложении (используйте его). Над рамкой и текстом (шрифт, цвет) нужно поработать.
Рисуйте все в слоях чтобы в последствии можно было поменять (подвигать) необходимую часть картинки.
Это понадобится при разработке этикетки для другого меда.
На контр-этикетке необходимо будет разместить техническую информацию.
На этикетке-контроль вскрытия необходимо разместить картинку сродни той, что на лицевой этикетке. + штрих-код. +
медали. Если будут вопросы - пишите.
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