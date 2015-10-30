Дизайн этикетки

# 1 — $ 300

Добрый день!

Необходимо нарисовать этикетку на банку с медом.

Количество этикеток – 3шт:

1) лицевая этикетка, размер 85мм * 67мм (горизонтальная)

2) контр - этикетка (с обратной стороны банки), размер 85мм * 67мм (горизонтальная)

3) этикетка – контроль вскрытия.

На изображении должно присутствовать:

Медвежонок – юный, няшный, довольный от поедания меда. Не хмурый.

Ветки липы (показывают то, что мед липовый)

На фоне природы.

Картинка должна радовать глаз и привлекать внимание! Быть праздничной и создавать атмосферу душевной радости, солнечности и естественной природной чистоты. Мишка должен быть не слишком темный.

Пример этикетки во вложении (используйте его). Над рамкой и текстом (шрифт, цвет) нужно поработать.

Рисуйте все в слоях чтобы в последствии можно было поменять (подвигать) необходимую часть картинки.

Это понадобится при разработке этикетки для другого меда.

На контр-этикетке необходимо будет разместить техническую информацию.

На этикетке-контроль вскрытия необходимо разместить картинку сродни той, что на лицевой этикетке. + штрих-код. +

медали. Если будут вопросы - пишите.