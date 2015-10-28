Дизайн флайера-рекламы

Дизайн продукцииЗакрыт14 заявок294 просмотра
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Формат А5

Тематика: аренда складов

Конкретные тексты предоставлю перед началом работы.

Необходимо нарисовать флайер,

Результат должен быть в AI и PSD, все тексты отдельными слоями.

Флайер должен хорошо смотреться как в цветном, так и черно-белом исполнении.

8 лет назад
danWolf
Данил 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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