Дизайн флайера-рекламы

Добрый день! Задача: разработать открытку для поздравления клиентов Компании с Новым годом. Открытка должна быть в двух видах: 1 Для изготовления на цветном лазерном принтере (возможно с использованием структурного картона или тиснения) 2 Для отправки по электронной почте Тема изображения: Открытка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Формат А5
Тематика: аренда складов
Конкретные тексты предоставлю перед началом работы.
Необходимо нарисовать флайер,
Результат должен быть в AI и PSD, все тексты отдельными слоями.
Флайер должен хорошо смотреться как в цветном, так и черно-белом исполнении.
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