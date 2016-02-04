Разработка новогодней открытки

Добрый день!

Задача: разработать открытку для поздравления клиентов Компании с Новым годом.

Открытка должна быть в двух видах:

1 Для изготовления на цветном лазерном принтере (возможно с использованием структурного картона или

тиснения)

2 Для отправки по электронной почте

Тема изображения:

Открытка будет дариться вместе с бочонком меда, поэтому на картинке может быть самовар, мед, стол, ель.

Во вложении – пример стиля изображения, который нам симпатичен (не обязателен). Более подробное

ТЗ, логотип компании, текст и т.д. – при сотрудничестве.