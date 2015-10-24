Требуется создание листовок Интернет-провайдера

Дизайн продукцииЗакрыт19 заявок334 просмотра
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Требуется дизайнер для создания листовок Интернет-провайдера (акции, новые тарифы, и т.д.). Заказы регулярные , с оплатой  никаких проблем. Прошу сразу указывать окончательную АДЕКВАТНУЮ цену

8 лет назад
skoromkin131
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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