Разработка буклета-прайса

Требуется небольшая брошюрка (буклет) с прайсом.

Фирма оказывает строительные услуги в частности кровельные работы. Немного описать нас (есть сайт, при обсуждении скину).

Так же нужен изменяемый прайс лист на работы.

Предлагайте адекватную цену и вариант исполнения ( эксель или что то другое?)

примеры в приложении