Макет календаря

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для солидной фирмы необходимо сделать макет квартального календаря на подарки, нестандартный, цепляющий, креативный, но это должно быть бизнес-издание, без фривольных штучек) Наш сайт http://s5.gxgroup.org/

Необходим дизайнер, который окинет взглядом наш сайт и наши работы и скажет: вот то, что действительно понравится вашим клиентам. Нам не нужны наши стенды на календаре, фото мы можем добавить и сами, нам нужна идея и отдельные элементы наших работ, которые органично сочетались бы с этой самой идеей. Кому интересно, просьба отметиться в заявках о своем желании и разместить в своем портфолио набросок. Чье направление мысли придется нам по вкусу, выберем исполнителем и продолжим сотрудничество.