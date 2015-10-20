Макет календаря

Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок145 просмотров
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Необходимо разработать макет для постера и рекламной части календаря.

Нужен современный строгий стиль. Так же имеется банк фотографий.

При удачном сотрудничестве, будет разработка карманных календарей, календарь пирамидка.

8 лет назад
nasonova
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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