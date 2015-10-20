Макет календаря

Здравствуйте необходим дизайн плашки которая показывается поверх сайта, пример для ознакомления с размерами прикрепляю. ё Нужна плашка для сайта которая будет размещаться на http://moevideo.net/, в тематику их сайта со спокойными тонами http://joxi.ru/LmGqWMRfoyBpAl.png - то есть такая ...