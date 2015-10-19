Дизайн этикетки для пищевой продукции

Необходим макет Евробука. Фон белый , исходники ( лого, картинки и текст ) во вложении.
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Здравствуйте!Необходимо срочно разработать дизайн (макет) этикетки медовойпродукции. Этикетка на банку с медом. Количество этикеток – 3шт: 1) лицевая этикетка, размер 85мм * 67мм (горизонтальная)2) контр - этикетка (та что с обратной стороны банки), размер 85мм * 67мм (горизонтальная)3) этикетка – контроль вскрытия. Есть готовая картинка для лицевой-этикетки, требуется ее глубокаядоработка. Не исключены ваши правки в лучшую сторону с изменением части
либо всего рисунка. Шрифты, цвета надписей, месторасположение надписей, рамки,
все меняемо. Картинка должна передать посыл к покупке меда, которыйсобирается в уникальной, экологически чистой, красивой и дикой природе
Башкирии, которая изображена на этикетке. На контр-этикетке необходимо разместить техническуюинформацию. На этикетке-контроль вскрытия необходимо разместить картинку сродни той, чтона лицевой этикетке. + штрих-код на полосе.
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