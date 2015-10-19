Разработать макет Евробуклета

Нужно сделать шаблон для фото. Это должна быть какая-то рамка с текстом и логотипом, в которой будет в дальнейшем меняться фотография. Пример покажу при необходимости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим макет Евробука.
Фон белый , исходники ( лого, картинки и текст ) во вложении.
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