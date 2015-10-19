Здравствуйте необходим дизайн плашки которая показывается поверх сайта, пример для ознакомления с размерами прикрепляю. ё

Нужна плашка для сайта которая будет размещаться на http://moevideo.net/, в тематику их сайта со спокойными тонами http://joxi.ru/LmGqWMRfoyBpAl.png - то есть такая красная кнопка не подойдет и надписи это не реклама расшрение созданно нашим сайтом не надо - можно убрать. Сама плашка будет рекламировать программу которая защищает браузер от рекламы в соц сетях одноклассники / вконтакте и фейсбук : http://www.banneroff.ru/

Можно реализовать примерно следующим образом: http://joxi.ru/QeAOwdLsLM0lAo.jpg и вокруг логотипы социальных сетей.

Заказывали у дизайнера работу, реализованные примеры не подошли:

http://joxi.ru/0KAgwqZswQ1LAl.jpg

http://joxi.ru/BLmGwMasV7Qaml.jpg

По срокам надо сделать как можно быстрее, то бишь взяли задание и сразу делать.