Дизайн этикетки 24.4см (длина) на 36см (высота)

Есть у нас упаковка в виде тубуса, нужно разработать этикетку для него. В тубусах будут подарки к 23 февраля. Нужно придумать дизайн и сделать это в формате Корела 12-й версии. Требования технические прикладываю.

Пример: http://23-f.ru/futbolki/populyarnye-futbolki/podarochnyj-tubus-dlya-futbolki-k-23-fevralya.html , это пример того, что продавалось в прошлом году. Стрёмно, конечно, но продавалось! Делал сам. Надо сделать красиво, профессионально! И на весь тубус этикетка будет, а не верх/низ.

Нужно срочно! Максимум 1-2 дня. К сожалению, предыдущий исполнитель сожрал всё время и ничего не сделал.