Создание рекламной страницы А4

Дизайн продукцииЗакрыт20 заявок241 просмотр
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Нужно разработать рекламную страницу А4 строительной компании. Основной слоган для рекламы: "Запускаем бизнес на максимальные обороты",  либо "Поднимаем строительный бизнес на максимальную высоту".

В рекламе будут присутствовать небольшие текстовые блоки, подробнее в процессе работы решим.

Реклама должна легко восприниматься и ассоциироваться со строительной сферой деятельности.

Нужно уложится в 2-3 недели. Жду предложений. Спасибо!

8 лет назад
pym500
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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