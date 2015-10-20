Подготовка макетов и др полиграфии

Нужно разработать рекламную страницу А4 строительной компании. Основной слоган для рекламы: "Запускаем бизнес на максимальные обороты", либо "Поднимаем строительный бизнес на максимальную высоту". В рекламе будут присутствовать небольшие текстовые блоки, подробнее в процессе работы решим. Реклама должна ...
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Нужно подготовить универсальный макет для печати на кружках в Illustrator'е (пример во вложении). Чтобы сам мог менять картинку на кружках, а фон оставался прежним.
Так же нужно подготовить более 100 макетов в соответствии с требованиями, примерные требования во вложении, примеры макетов по ссылке _http://nv86.ru/~qYgiH. Укажите примерную стоимость отдельно за 1 макет.
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