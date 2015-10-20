Подготовка макетов и др полиграфии

Нужно подготовить универсальный макет для печати на кружках в Illustrator'е (пример во вложении). Чтобы сам мог менять картинку на кружках, а фон оставался прежним.

Так же нужно подготовить более 100 макетов в соответствии с требованиями, примерные требования во вложении, примеры макетов по ссылке _http://nv86.ru/~qYgiH. Укажите примерную стоимость отдельно за 1 макет.