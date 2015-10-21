Дизайн макет листовки.

Дизайн продукцииЗакрыт15 заявок168 просмотров
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5 адресов АГЗС надо разместить на двух страницах, флаере размером 147ммх69мм + выносы по 2 мм.

8 лет назад
gazdostavka
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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