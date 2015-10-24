Внести исправления в визитки

Дизайн продукцииЗавершен12 заявок174 просмотра
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В имеющиеся визитки (3 шт) внести исправления в контакты (тел, е-мейл).

8 лет назад
aliya-25
Алия 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
KoshkoT
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Оперативная работа, в оговоренный срок. Рекомендую.
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