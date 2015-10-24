Внести исправления в визитки

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для солидной фирмы необходимо сделать макет квартального календаря на подарки, нестандартный, цепляющий, креативный, но это должно быть бизнес-издание, без фривольных штучек) Наш сайт http://s5.gxgroup.org/ Необходим дизайнер, который окинет взглядом наш сайт и наши работы ...
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В имеющиеся визитки (3 шт) внести исправления в контакты (тел, е-мейл).
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