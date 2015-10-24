Внести исправления в визитки

Есть у нас упаковка в виде тубуса, нужно разработать этикетку для него. В тубусах будут подарки к 23 февраля. Нужно придумать дизайн и сделать это в формате Корела 12-й версии. Требования технические прикладываю. Пример: http://23-f.ru/futbolki/populyarnye-futbolki/podarochnyj-tubus-dlya-futbolki-k-23-fevralya.html , ...