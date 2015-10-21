Разработка дизайна электронного курса

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для солидной фирмы необходимо сделать макет квартального календаря на подарки, нестандартный, цепляющий, креативный, но это должно быть бизнес-издание, без фривольных штучек) Наш сайт http://s5.gxgroup.org/ Необходим дизайнер, который окинет взглядом наш сайт и наши работы ...
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Разработка дизайна внешнего вида готового электронного курса ( курс бизнес-тематики, примерно 120 слайдов).
Верстка курса в программе Articulate Soryline.
Важно знание программы Articulate Soryline!
Как выглядит курс сейчас и пример наших желаний можно посмотреть во вложении.
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