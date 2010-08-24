Добрый день! Нужно создать фавикон к имеющемуся сайту (ссылка выбранному исполнителю), чтоб был яркий, четкий.
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
В имеющиеся визитки (3 шт) внести исправления в контакты (тел, е-мейл).Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $33
Здравствуйте! Необходимо создать 2 разных визитки для разных видов деятельности, в стиле сайтов (пришлю после выбора фрлансера). Оплата на карту или переводом после утверждения. На лицевой стороне - название организации/логотип, ФИО, телефон, ссылка на вебсайт и е-мейл.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Изменить дизайн шапки сайта. Логотип останется тот же. Бюджет невелик: 20 USD. Оплата после окончательного утверждения.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
СОздать интернет-магазинСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Купила другой домен, необходимо перенести магазин на него. Все подробности в личку.10 уе.Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Здравствуйте фрилансеры! Мне нужен интернет-магазин детских товаров (допустим, отдельно - игрушки, отдельно - одежда и так далее), который я смогу сама заполнять товарами, чтоб можно было закинуть товар в корзину, оплатить на карту виза или ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт13 лет назад