aliya-25

Алия aliya-25

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Сделать фавикон для сайта.
Алия! Было очень приятно с Вами работать. Четко поставленное задание и быстрая оплата. Рекомендую Вас всем фрилансерам к сотрудничеству!
Быстро вникает в суть задачи, предоставляет несколько вариантов на выбор. Отличная коммуникация, работа выполнена качественно.
Ответный отзыв
KoshkoT
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
9 баллов
8 лет назад
Внести исправления в визитки
Рекомендую к сотрудничеству
Оперативная работа, в оговоренный срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$33
10 баллов
10 лет назад
Дизайн 2 различных визиток.
Спасибо, Алия, за приятную работу. Рекомендую, как приятного в общении заказчика. ТЗ ясно, оплата своевременна.
Работа была выполнена в соответствии с заданием, в срок, с дополнениями. Очень ответственный и приятный в общении человек :) Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую Евгению как специалиста в своем деле.
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timuridus
Тимур 
42 годаУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
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Рад помочь! От себя хочу сказать: замечательный заказчик, адекватный, четко ставит задачу, дает реальные сроки. С удовольствием поработаю еще.
Отличная, качественная работа быстро и в оговоренный срок. Очень приятно общаться с таким исполнителем. Спасибо большое! Будем работать дальше :)
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