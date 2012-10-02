timuridus

Тимур timuridus

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Професиональная разработка сайтов, от верстки до сайта под ключ

Профессиональная HTML блочная верстка

Программирование PHP, JS (jQuery)

Отзывы заказчиков

siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
6 баллов
10 лет назад
Раздел Вопросы посетителей, WordPress 2.3.3
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aliya-25
Алия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
год назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Приватное задание для timuridus.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$560
10 баллов
12 лет назад
Верстка 31 макета
CSSHTMLJavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Внести ряд правок на сайт
Качественно как всегда
Как всегда всем доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Калькулятор расчета стоимости
Прекрасный исполнитель, все понимает с полуслова. Работа выполнена на отлично, надеюсь на последующее сотрудничество.
Приятно и интересно было поработать над этим заказом. В итоге, Работа сделана - оплата получена. Все довольны. Спасибо Влад! Всем рекомендую.
Ответный отзыв
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