Професиональная разработка сайтов, от верстки до сайта под ключ
Профессиональная HTML блочная верстка
Программирование PHP, JS (jQuery)
Отзывы заказчиков
$50
6 баллов
10 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$300
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$560
10 баллов
12 лет назад
CSSHTMLJavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
12 лет назад
Качественно как всегда
Ответный отзыв
Как всегда всем доволен. Спасибо!
$100
10 баллов
13 лет назад
Прекрасный исполнитель, все понимает с полуслова. Работа выполнена на отлично, надеюсь на последующее сотрудничество.
Ответный отзыв
Приятно и интересно было поработать над этим заказом. В итоге, Работа сделана - оплата получена. Все довольны. Спасибо Влад! Всем рекомендую.
Веб-программирование
17 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
16 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
7 отзывов
от $200
нет рейтинга
Интернет-магазины
5 отзывов
от $300
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $300
от 5 дней
нет рейтинга