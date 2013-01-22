Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется сайт, наполнение, продвижение. Есть домен limaster.ru. То, что там сейчас, не устраивает. Нужно сделать качественный сайт, добавить разделы, припарковать, раскрутить. Просьба в предложении указывать цены по каждому виду работ. Спасибо.
Приватное задание для timuridus.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
1. Необходимо создать сайт с картами гугл или яндекс. 2. Отображение объектов на ней 3. Чат между объектом 4. История перемещения объекта 5. Личный кабинет Писать на почту, ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать каталог на сайт, работающий на DLE. Каталог должен быть примерно в дизайне сайта существующего. Источник информации сайта зарубежный каталог http://www.carsplusplus.com/. Если нормально всё будет сделано - бонус и постоянные заказы. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен сайт на основе Mayp.ru на движке drupal, оставляйте ваши цены и icq.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
Интересует разработка сайта аналогичного http://rutaobao.com. Сколько будет стоить и сроки?Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача - найти плагин, доработать имеющийся стоит testme) или сделать с нуля. Сайт на wp. Тесты для посетителей. 1 вопрос - 4 ответа. 10 вопросов. Обязательно - каждый вопрос на отдельной странице. Результат ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
День добрый! Нужно что-то среднее между http://rpod.ru/ и http://podfm.ru/Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать 25 небольших сайтов(сателлитов) 8-10 страниц каждый, контент качественный рерайт 90-100% уникальности. На каждом уник дизайн(шкурка). Домены и хостинг все мое! Движ не важно можно на голом ХТМЛ. Бюджет 10-15 баксов за 1 ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт13 лет назад
Аналог: s u t o c h n o (dot) r u Нужен хороший дизайн, разработка/доработка CMS и собственно натяжка дизайна. Все вопросы, предложения только в проект! Можете отдельно оставлять на дизайн ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Создать сайт для диагностической фирмы под ключ.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад