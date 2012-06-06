Google Map

Нужно создать 25 небольших сайтов(сателлитов) 8-10 страниц каждый, контент качественный рерайт 90-100% уникальности. На каждом уник дизайн(шкурка). Домены и хостинг все мое! Движ не важно можно на голом ХТМЛ. Бюджет 10-15 баксов за 1 ...