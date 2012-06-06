Google Map

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Закрыт4 заявки154 просмотра

1. Необходимо создать сайт с картами гугл или яндекс.

2. Отображение объектов на ней

3. Чат между объектом

4. История перемещения объекта

5. Личный кабинет

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ICQ: 969622

Skype: serjaru

Почта: [email protected]

13 лет назад
Serjaru
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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