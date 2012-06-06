Сайт для торговой компании

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок235 просмотров

Создание и размещение на хостинге провайдера сайта торговой компании.

Требуется реализовать на сайте следующий функционал:

1. Блок новостей с отображением 5 последних по дате новостей.

2. Блок товаров реализованный в виде галереи картинок с прайсом и краткой информацией о товаре и возможностью провалится, чтобы посмотреть полную инфу.

3. Трансляция видео на сайт из программы webcam 7

4. Поиск по сайту и поисковой системе яндекс.

5. Продуманная система каталогов с возможностью загрузки файлов xlsx содержащих таблицы и картинки с последующим отображением графической информации.

6. Интеграция с социальными сетями вконтакте и facebook с возможностью автоматической публикации новостей и картинок с сайта в группу.

7. Карта проезда

8. Кросс браузерность с обязательной поддержкой safari на мобильных устройствах apple.

9. Предусмотреть возможность интеграции с программой 1С.

Крайне желательна разработка уникального дизайна по требованию заказчика

CMS должна быть максимально ориентирована на пользователя, поэтому drupal предлагаю исключить.

Drupal
13 лет назад
ev999
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт грузоперевозок

    $1000

    Нужен сайт подобный: vird.ru (без карты в центре страниц) недостаток этого сайта - практически невозможно работать с мобильного Интернета или tip.in.ua Если есть УЖЕ готовые решения или примеры - ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайтика (портального типа)

    Создание сайтика (портального типа) желательно на движке DLE (либо джумла, друпал). Никаких особенностей нет, простенький дизайн (можно взять шаблон и уникализировать), и главное - портальная структура блоков (выводы на главной, в категории, в новости). Тематика: ...

    DLEDrupalJoomla
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт с платным членством на Wordpress

    Вкратце задача следующая: поднять сайт на wordpress, который будет объединять участников в закрытых зонах с возможностью общения. Участники трех типов: гости- бесплатные с доступом к некоторой информации, купившие членство (ежемесячная оплата) и купившие ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Страница-заглушка + форма заказа и одностраничник

    Задача 1: Сделать страницу-баннер под акцию для туристической компании с формой заказа (ФИО, e-mail, телефон и пр. информация). Форма - всплывающая, при заполнении информация должна поступать на e-mail Клиента и Заказчика. ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Игровой сайт на самописе

    Взять от http://king-knb.com/ функциональность, объединить с простотой http://www.knb-game.com/ Обновление данных сайта он-лайн (в частности: баланс и текущие игры) Добавить блок статей с категориями. Исключить конфликт с системой вебмани (из-за неприятия систем с ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо создать сайт-библиотеку

    Необходимо создать сайт библиотеку с читальным залом, с возможностью закачки книг с оплатой по смс! Только серьезным фрилансерам с большим опытом! просьба обращаться с указанием реальной стоимости!

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать магазин/каталог Joomla + VirtueMart

    Необходимо быстро и качественно сделать сайт, на начальном этапе ввиде каталога, в дальнейшем - интернет-магазин. Магазин продажи техники для загородных домов (кондиционеры, газонокосилки, снегоуборочная техника и т.д.). Сотрудничество долгосрочное. Необходима будет помощь в наполнении. Сайт ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется сайт под ключ, с возможностью редактирования и добавления страниц, наподообие www.industrialrailways.com, жду предложений по срокам и финансам

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад