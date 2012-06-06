Сайт для торговой компании

Создание и размещение на хостинге провайдера сайта торговой компании.

Требуется реализовать на сайте следующий функционал:

1. Блок новостей с отображением 5 последних по дате новостей.

2. Блок товаров реализованный в виде галереи картинок с прайсом и краткой информацией о товаре и возможностью провалится, чтобы посмотреть полную инфу.

3. Трансляция видео на сайт из программы webcam 7

4. Поиск по сайту и поисковой системе яндекс.

5. Продуманная система каталогов с возможностью загрузки файлов xlsx содержащих таблицы и картинки с последующим отображением графической информации.

6. Интеграция с социальными сетями вконтакте и facebook с возможностью автоматической публикации новостей и картинок с сайта в группу.

7. Карта проезда

8. Кросс браузерность с обязательной поддержкой safari на мобильных устройствах apple.

9. Предусмотреть возможность интеграции с программой 1С.

Крайне желательна разработка уникального дизайна по требованию заказчика

CMS должна быть максимально ориентирована на пользователя, поэтому drupal предлагаю исключить.