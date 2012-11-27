Создание сайта

Большое спасибо Алексею, и всей его команде, за отличную работу! У нас было всего лишь желание создать сайт и смутное представление как он должен выглядеть, также, не было технического задания, но Алексей взялся за работу, и в итоге у нас получился прекрасный сайт! Мы просили выполнить работу "под ключ" поэтому мы только высказывали пожелания, а Алексей всё четко и вовремя выполнял, огромным плюсом явилось то, что было предложено несколько вариантов по дизайну. Особенно приятно было получить в подарок редактирование страниц. В общем, я всем советую работать с данным исполнителем, даже если у вас нет четкого понимания, что нужно, думаю с Алексеем, в процессе работы вы найдете нужное вам решение. Желаю Алексею и его команде дальнейших творческих успехов и замечательных идей!