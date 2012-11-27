Создание сайта

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Завершен54 заявки317 просмотров

Требуется сайт под ключ, с возможностью редактирования и добавления страниц, наподообие www.industrialrailways.com, жду предложений по срокам и финансам

13 лет назад
jeibao
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней
Большое спасибо Алексею, и всей его команде, за отличную работу! У нас было всего лишь желание создать сайт и смутное представление как он должен выглядеть, также, не было технического задания, но Алексей взялся за работу, и в итоге у нас получился прекрасный сайт! Мы просили выполнить работу "под ключ" поэтому мы только высказывали пожелания, а Алексей всё четко и вовремя выполнял, огромным плюсом явилось то, что было предложено несколько вариантов по дизайну. Особенно приятно было получить в подарок редактирование страниц. В общем, я всем советую работать с данным исполнителем, даже если у вас нет четкого понимания, что нужно, думаю с Алексеем, в процессе работы вы найдете нужное вам решение. Желаю Алексею и его команде дальнейших творческих успехов и замечательных идей!
Андрей - замечательный заказчик! Работа проходила в очень дружелюбном тоне, Андрей подсказывал интересные решения, давал всю необходимую информацию. С оплатой всё отлично. Было очень приятно поработать. Благодарим Андрея за удачный проект, желаем успеха в его интересном деле, и будем рады поработать с ним снова.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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