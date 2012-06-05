Сайт товара с возможностью выбрать поставщика. При создании обязательно использовать Yii с целью стандартизации идентичных сайтов и их управления. Основная цель сайта предоставить для покупателя товара возможность выбора поставщика (ов) и ...
Разработка интернет-проекта
Нужно создать сайт на PHP + MySQL + HTML + CSS + JavaScript с интеграцией с платежными системами + встроенная партнерская программа до 5 уровней со СТАТИСТИКОЙ + много чего еще. Нужны профессионалы, создававшие подобные проекты.
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