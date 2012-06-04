Создать магазин на Опенкарт

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Закрыт3 заявки170 просмотров

создать сайт с нуля. есть тз.

сделать дизайн. верстка/программинг на опенкарт.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.

Пишите сразу свои контакты: скайп!

Opencart
13 лет назад
fayzulinov
Карим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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