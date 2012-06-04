Требуется сделать рип-копию сайта apples-msk.ru с адаптированием под движок webasyst shop-script, joomla или любой другой движок с сохранением полного функционала интернет-магазина. Система оплаты товара пока будет наличными. Нужно что бы весь текст, все ...
Создать магазин на Опенкарт
создать сайт с нуля. есть тз.
сделать дизайн. верстка/программинг на опенкарт.
Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.
Пишите сразу свои контакты: скайп!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $450Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $170
нужно сделать сайт http://evdom.ru/ ну копию я не хотел бы конечно иметь, но что-то в этом роде. я вообще хотел получить что-то между http://evdom.ru/ и http://luxremont.ru/ без виртуального тура, но ...Закрыт13 лет назад
- $5000
Сайт должен быть написан на базе CMS – бесплатной (например, Joomla), платной, или собственного написания. Необходимо использовать модульность при написании – расширение функционала сайта (например, добавление баннера) должно происходить подключением соответствующего модуля в панели администрации. ...Закрыт13 лет назад
Нужно создать сайт по мотивации обладающий следующими возможностями. Краткое описание: На сайте пользователи оставляют свои обещания, пишут каким образом будут доказывать это и ставят сколько-то денег на то, что они ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен сайт на Битрикс. Подробности письмом.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
Магазин по продаже фильмов. Доступ к скачиванию видео по принципу membership. Клиент опаличвает пакет доступа и получает возможность скачивать любые видеофайлы на определенный срок. Магазин состоит из нескольких разделов: 1)главная страница: размещаются бестселлеры, ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен программист, для создания сайта с точным функционалом как этот http://www.cymax.com ваши предложения. Сайт будет работать на территории Америки, нужно будет привязать к нему шопинг кард и пайпал. Тут пример работы шопинг карт: ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте фрилансеры. Нуждаюсь в создании сайта под ключ,видео каталог. Сайт будет платный (за просмотры или vip аккаунт) Что хотелось бы ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
Только на ModX другие CMS не предлагать!!! Компании, занимающейся оптовой и розничной торговлей строительной техники (энергоснабжение) необходим сайт. Сайт должен быть разработан на бесплатной и общедоступной платформе ModX, и иметь в себе каталог товаров ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Приветствую!Я начинающий DJ.И мне нужен сайт.Думаю вы мне поможете его сделать.Желательно сделать на хорошей SMS и сразу натянуть сайт на хостинг.Домен есть.Цена 75 $Завершен13 лет назад