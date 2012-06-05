Аниме сайт на DLE

Оценка бюджета.

Нужен сайт под ключ на DLE 9.4+ с дизайном и разработкой логотипа

задачи: новостной сайт, онлайн кинотеатр(хранение на стороне видео хостингов, плеер с поддержкой плейлистов и субтитров, возможность оценки видео или добавление в plan to watch, комментарии), форум, расширеные профайлы пользователей(репутация, действия и т.д(надо будет обсудить), система очков за полезные действия(посты на форуме, добавление новостей, видео, комментарии, и т.д ).

P.s называйте примерную сумму и время. вопросы на почту.

Спасибо.