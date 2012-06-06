Сайт товара с возможностью выбрать поставщика. При создании обязательно использовать Yii с целью стандартизации идентичных сайтов и их управления. Основная цель сайта предоставить для покупателя товара возможность выбора поставщика (ов) и ...
Игровой сайт на самописе
Взять от http://king-knb.com/ функциональность, объединить с простотой http://www.knb-game.com/
Обновление данных сайта он-лайн (в частности: баланс и текущие игры)
Добавить блок статей с категориями.
Исключить конфликт с системой вебмани (из-за неприятия систем с азартными играми)
Внедрить полностью автоматическую систему расчётов: приём платежей и выплаты.
Первая игра: камень/ножницы/бумага, на 2-е или даже 3 валюты, как одновременно так и раздельно
VIP игра (игра с минимальной комиссией, без распределения дохода по реф сети)
Список - кто онлайн
Чат (отдельно/общий)
Внутренняя почта
Система "банов" определённых разделов и отдельных пользователей
Статистика каждого пользователя
3 уровня рефералов,
накопительный джек-пот,
биржа рефералов,
применение автоигры
...в дальнейшем внедрение других игр и общий мониторинг и "тюнинг" проекта...
От вас: срок (мин/макс), цена (мин/макс), пример схожей работы из портфолио, в процессе работы дополнительные идеи приветствуются
Заявки фрилансеров
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