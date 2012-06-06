Игровой сайт на самописе

Взять от http://king-knb.com/ функциональность, объединить с простотой http://www.knb-game.com/

Обновление данных сайта он-лайн (в частности: баланс и текущие игры)

Добавить блок статей с категориями.

Исключить конфликт с системой вебмани (из-за неприятия систем с азартными играми)

Внедрить полностью автоматическую систему расчётов: приём платежей и выплаты.

Первая игра: камень/ножницы/бумага, на 2-е или даже 3 валюты, как одновременно так и раздельно

VIP игра (игра с минимальной комиссией, без распределения дохода по реф сети)

Список - кто онлайн

Чат (отдельно/общий)

Внутренняя почта

Система "банов" определённых разделов и отдельных пользователей

Статистика каждого пользователя

3 уровня рефералов,

накопительный джек-пот,

биржа рефералов,

применение автоигры

...в дальнейшем внедрение других игр и общий мониторинг и "тюнинг" проекта...

От вас: срок (мин/макс), цена (мин/макс), пример схожей работы из портфолио, в процессе работы дополнительные идеи приветствуются