Создать магазин/каталог Joomla + VirtueMart

Необходимо быстро и качественно сделать сайт, на начальном этапе ввиде каталога, в дальнейшем - интернет-магазин. Магазин продажи техники для загородных домов (кондиционеры, газонокосилки, снегоуборочная техника и т.д.). Сотрудничество долгосрочное. Необходима будет помощь в наполнении. Сайт должен быть максимально оптимизирован под поисковые системы и систему Яндекс.Маркет. Необходима последняя версия VirtueMart с офлан частью. Сроки - 1 неделя на дизайн,2 недели на разработку. Жду Ваших предложений. Без отзывов просьба не беспокоить.