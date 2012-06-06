Сайт с платным членством на Wordpress

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Вкратце задача следующая: поднять сайт на wordpress, который будет объединять участников в закрытых зонах с возможностью общения. Участники трех типов: гости- бесплатные с доступом к некоторой информации, купившие членство (ежемесячная оплата) и купившие специальное 3х-месячное членство. Для разных типов участников доступны разные виды материалов, тренинги, страницы и разделы сайта.

Для общения создаются wiki для наполнения участниками, форум.

Технически:

Wordpress (скорее всего WPMU Wordpress) +

buddypress http://ru.buddypress.org/home/ +

membership плагин: wishlist http://member.wishlistproducts.com/ не использовать - не совместим с buddypress, его конкуренты WPMU DEV Membership и предпочтительно s2Member http://www.s2member.com/. Задача плагина - разделять права доступа+другие (указаны в приложенном документе)

все такие плагины есть здесь, создается сборка wordpress c плагинами на выбор, готовая к установке:

http://premium.wpmudev.org/projects/category/plugins/

Платные плагины будут предоставлены

На сайт нужно добавить wiki, FAQ, блоги для участников и прочее (описано в документе)

Нужно собрать и настроить сборку, адаптировать под российские условия - всё перевести на русский язык русификаторами, интеграция с русскими соц. сетями. Оплата должна проводиться через justclick.ru (сейчас это уже работает на другом аналогичном проекте), тоже нужно связать с ней сайт.

Детали в приложенном документе (в разных форматах, ссылки на плагины тоже есть в документе).

Сообщите свою оценку сроков проекта и его стоимости

WordPress
13 лет назад
cryptoniko
Руслан 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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