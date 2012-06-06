Сайт товара с возможностью выбрать поставщика. При создании обязательно использовать Yii с целью стандартизации идентичных сайтов и их управления. Основная цель сайта предоставить для покупателя товара возможность выбора поставщика (ов) и ...
Сайт с платным членством на Wordpress
Вкратце задача следующая: поднять сайт на wordpress, который будет объединять участников в закрытых зонах с возможностью общения. Участники трех типов: гости- бесплатные с доступом к некоторой информации, купившие членство (ежемесячная оплата) и купившие специальное 3х-месячное членство. Для разных типов участников доступны разные виды материалов, тренинги, страницы и разделы сайта.
Для общения создаются wiki для наполнения участниками, форум.
Технически:
Wordpress (скорее всего WPMU Wordpress) +
buddypress http://ru.buddypress.org/home/ +
membership плагин: wishlist http://member.wishlistproducts.com/ не использовать - не совместим с buddypress, его конкуренты WPMU DEV Membership и предпочтительно s2Member http://www.s2member.com/. Задача плагина - разделять права доступа+другие (указаны в приложенном документе)
все такие плагины есть здесь, создается сборка wordpress c плагинами на выбор, готовая к установке:
http://premium.wpmudev.org/projects/category/plugins/
Платные плагины будут предоставлены
На сайт нужно добавить wiki, FAQ, блоги для участников и прочее (описано в документе)
Нужно собрать и настроить сборку, адаптировать под российские условия - всё перевести на русский язык русификаторами, интеграция с русскими соц. сетями. Оплата должна проводиться через justclick.ru (сейчас это уже работает на другом аналогичном проекте), тоже нужно связать с ней сайт.
Детали в приложенном документе (в разных форматах, ссылки на плагины тоже есть в документе).
Сообщите свою оценку сроков проекта и его стоимости
Заявки фрилансеров
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