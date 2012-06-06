Сайт товара с возможностью выбрать поставщика. При создании обязательно использовать Yii с целью стандартизации идентичных сайтов и их управления. Основная цель сайта предоставить для покупателя товара возможность выбора поставщика (ов) и ...
Разработка сайта (портала) с нуля.
Необходим портал с функцией интернет-магазина. Примерное тех. задание приложил.
Указывайте на чем будите реализовывать, срок и цену!!!
Заявки фрилансеров
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