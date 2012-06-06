Разработка сайта (портала) с нуля.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок278 просмотров

Необходим портал с функцией интернет-магазина. Примерное тех. задание приложил.

Указывайте на чем будите реализовывать, срок и цену!!!

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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