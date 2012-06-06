Страница-заглушка + форма заказа и одностраничник

Задача 1:

Сделать страницу-баннер под акцию для туристической компании с формой заказа (ФИО, e-mail, телефон и пр. информация). Форма - всплывающая, при заполнении информация должна поступать на e-mail Клиента и Заказчика.

Задача 2:

Пока работает страница-баннер - создать продающую страницу (одностраничный сайт). Весь контент есть, часть выложена на mytour.lviv.ua (видео, текст и пр.), техзадание в видеоформате - http://youtu.be/Q98eBD5PUTI

Сделанный одностраничник будет выложен на другом, отдельном домене. Желательно, чтобы CMS была достаточно простой, чтобы размещать посты блога :)

Ожидаю предложения в формате:

- на каком движке будет сделана,

- краткое описание предполагаемого оформления, интересных фишек по описанным в техзадании элементам,

- сколько времени и денег надо, ожидаете ли предоплату и в каком размере :)

Завтра выбираю Исполнителя, а дальнейшую работу предлагаю построить так:

- Исполнитель получает графические элементы и текстовую информацию для создания страницы-баннера,

- Исполнитель делает страницу-баннер на каком-то поддомене в Сети,

- я высказываю пожелания, Исполнитель дорабатывает (один, максимум два раза),

- частичная оплата,

- Исполнитель получает доступ к админке, заливает сайт-баннер,

- после проверки работоспособности - окончательная оплата...

По одностраничнику работа строится подобным аналогично...