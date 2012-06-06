Создание сайтика (портального типа)

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Закрыт10 заявок210 просмотров

Создание сайтика (портального типа) желательно на движке DLE (либо джумла, друпал). Никаких особенностей нет, простенький дизайн (можно взять шаблон и уникализировать), и главное - портальная структура блоков (выводы на главной, в категории, в новости). Тематика: музыкальные новости.

Само собой скидывайте примеры уже готовых порталов, либо примеры порталов которые делали.

DLEDrupalJoomla
13 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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