Создание сайтика (портального типа) желательно на движке DLE (либо джумла, друпал). Никаких особенностей нет, простенький дизайн (можно взять шаблон и уникализировать), и главное - портальная структура блоков (выводы на главной, в категории, в новости). Тематика: музыкальные новости.

Само собой скидывайте примеры уже готовых порталов, либо примеры порталов которые делали.