Нужен сайт подобный: vird.ru (без карты в центре страниц) недостаток этого сайта - практически невозможно работать с мобильного Интернета или tip.in.ua Если есть УЖЕ готовые решения или примеры - ...
Создание сайтика (портального типа)
Создание сайтика (портального типа) желательно на движке DLE (либо джумла, друпал). Никаких особенностей нет, простенький дизайн (можно взять шаблон и уникализировать), и главное - портальная структура блоков (выводы на главной, в категории, в новости). Тематика: музыкальные новости.
Само собой скидывайте примеры уже готовых порталов, либо примеры порталов которые делали.
Заявки фрилансеров
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