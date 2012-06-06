Сайт грузоперевозок

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт24 заявки255 просмотров

Нужен сайт подобный:

vird.ru (без карты в центре страниц)

недостаток этого сайта - практически невозможно работать с мобильного Интернета

или

tip.in.ua

Если есть УЖЕ готовые решения или примеры - интересно.

Если есть готовый сайт подобной тематике, готов рассмотреть его покупку.

13 лет назад
mangusts
50 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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