Разработка теста под wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен2 заявки197 просмотров

Задача - найти плагин, доработать имеющийся стоит testme) или сделать с нуля. Сайт на wp.

Тесты для посетителей. 1 вопрос - 4 ответа. 10 вопросов. Обязательно - каждый вопрос на отдельной странице.

Результат теста - 4 варианта ответов + картинка. Счетчик тестов.

После прохождения теста предлагаются варианты:

1. Результат с помощью соц. кнопок разместить в контакте, одноклассниках, твиттере, фейсбуке.

Разместить в виде: "Я - и далее результат тестирования". Пройти тест - урл. И картинка.

2. Отправить по почте другу (тут я думаю, сложностей быть не должно)

WordPress
13 лет назад
vladd
54 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

swrko
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Задание выполнил на отлично. Некоторые пожелания были сделаны после 100% оплаты за работу.
Было приятно работать! Четкая постановка задач и своевременная оплата. Буду рад работать и по новым проектам.

Заявки фрилансеров

swrko
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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