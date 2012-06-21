Разработка теста под wordpress

Задача - найти плагин, доработать имеющийся стоит testme) или сделать с нуля. Сайт на wp.

Тесты для посетителей. 1 вопрос - 4 ответа. 10 вопросов. Обязательно - каждый вопрос на отдельной странице.

Результат теста - 4 варианта ответов + картинка. Счетчик тестов.

После прохождения теста предлагаются варианты:

1. Результат с помощью соц. кнопок разместить в контакте, одноклассниках, твиттере, фейсбуке.

Разместить в виде: "Я - и далее результат тестирования". Пройти тест - урл. И картинка.

2. Отправить по почте другу (тут я думаю, сложностей быть не должно)