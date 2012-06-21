1. Необходимо создать сайт с картами гугл или яндекс. 2. Отображение объектов на ней 3. Чат между объектом 4. История перемещения объекта 5. Личный кабинет Писать на почту, ...
Разработка теста под wordpress
Задача - найти плагин, доработать имеющийся стоит testme) или сделать с нуля. Сайт на wp.
Тесты для посетителей. 1 вопрос - 4 ответа. 10 вопросов. Обязательно - каждый вопрос на отдельной странице.
Результат теста - 4 варианта ответов + картинка. Счетчик тестов.
После прохождения теста предлагаются варианты:
1. Результат с помощью соц. кнопок разместить в контакте, одноклассниках, твиттере, фейсбуке.
Разместить в виде: "Я - и далее результат тестирования". Пройти тест - урл. И картинка.
2. Отправить по почте другу (тут я думаю, сложностей быть не должно)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
День добрый! Нужно что-то среднее между http://rpod.ru/ и http://podfm.ru/Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать 25 небольших сайтов(сателлитов) 8-10 страниц каждый, контент качественный рерайт 90-100% уникальности. На каждом уник дизайн(шкурка). Домены и хостинг все мое! Движ не важно можно на голом ХТМЛ. Бюджет 10-15 баксов за 1 ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт13 лет назад
Аналог: s u t o c h n o (dot) r u Нужен хороший дизайн, разработка/доработка CMS и собственно натяжка дизайна. Все вопросы, предложения только в проект! Можете отдельно оставлять на дизайн ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Создать сайт для диагностической фирмы под ключ.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Сайт-аналог: e m b r a c e y o u r e l e m e n t (dot) c o m Тематика будет другая. Нужен сайт подобного уровня. Все вопросы, предложения ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание и размещение на хостинге провайдера сайта торговой компании. Требуется реализовать на сайте следующий функционал: 1. Блок новостей с отображением 5 последних по дате новостей. 2. Блок товаров реализованный в виде галереи картинок с ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен сайт подобный: vird.ru (без карты в центре страниц) недостаток этого сайта - практически невозможно работать с мобильного Интернета или tip.in.ua Если есть УЖЕ готовые решения или примеры - ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Создание сайтика (портального типа) желательно на движке DLE (либо джумла, друпал). Никаких особенностей нет, простенький дизайн (можно взять шаблон и уникализировать), и главное - портальная структура блоков (выводы на главной, в категории, в новости). Тематика: ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
Вкратце задача следующая: поднять сайт на wordpress, который будет объединять участников в закрытых зонах с возможностью общения. Участники трех типов: гости- бесплатные с доступом к некоторой информации, купившие членство (ежемесячная оплата) и купившие ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад