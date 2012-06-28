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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$120
10 баллов
12 лет назад
Роман, молодец работу доводит до конца, качественная работа, корректное общение, сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
Хорошо поработали! Оплата без всяких проблем, Василий всегда на связи. Все вопросы решаются моментально. Доволен совместной работой.
$50
10 баллов
12 лет назад
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Оплата прошла без проблем.
$50
10 баллов
12 лет назад
Роман сделал работу качественно и в срок . Общаться с ним легко , мы быстро нашли общий язык . Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Максим понимает то, что хочет видеть в качестве результата, дает ценные советы при работе. Буду рад работать и по новым проектам.
$100
10 баллов
12 лет назад
Задание выполнил на отлично. Некоторые пожелания были сделаны после 100% оплаты за работу.
Ответный отзыв
Было приятно работать! Четкая постановка задач и своевременная оплата. Буду рад работать и по новым проектам.
HTML-верстка
12 отзывов
от $20
нет рейтинга
Веб-программирование
7 отзывов
от $10
нет рейтинга
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6 отзывов
от $100
нет рейтинга
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2 отзыва
от $100
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $50
нет рейтинга
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1 отзыв
от $3
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
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нет рейтинга
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нет отзывов
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Наружная реклама
нет отзывов
от $150
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
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нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
нет рейтинга