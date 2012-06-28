swrko

Роман Кузнецов swrko

 
35 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
RealtyDog
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка wordpress-шаблона сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Создать тепмплейт вордпресс из готовой верстки
Роман, молодец работу доводит до конца, качественная работа, корректное общение, сотрудничеством доволен!
Хорошо поработали! Оплата без всяких проблем, Василий всегда на связи. Все вопросы решаются моментально. Доволен совместной работой.
Ответный отзыв
qwertyk666
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Требуется сделать блог
Отлично справился с заданием , сделал блог nokep.pro , рекомендую !!!
Сотрудничеством доволен. Оплата прошла без проблем.
Ответный отзыв
krok2008
Максим 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Сайт-визитка (прокат автомобилей)
Роман сделал работу качественно и в срок . Общаться с ним легко , мы быстро нашли общий язык . Сотрудничеством доволен
Сотрудничеством доволен. Максим понимает то, что хочет видеть в качестве результата, дает ценные советы при работе. Буду рад работать и по новым проектам.
Ответный отзыв
vladd
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Разработка теста под wordpress
Задание выполнил на отлично. Некоторые пожелания были сделаны после 100% оплаты за работу.
Было приятно работать! Четкая постановка задач и своевременная оплата. Буду рад работать и по новым проектам.
Ответный отзыв
HTML-верстка
12 отзывов
от $20
нет рейтинга
Веб-программирование
7 отзывов
от $10
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
6 отзывов
от $100
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $100
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $50
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $80
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $150
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
нет рейтинга
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