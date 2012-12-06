vladd

Владислав Мурашев vladd

 
53 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Ряд задач по форуму phpbb

    Здравствуйте. Требуется ряд задач по форуму phpbb: перенести форум с поддомена на другой домен, обновить даты всех постов (сделать более свежие на 2 года), обновить до последней версии, поставить антиспам простой для обычных людей и ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Восстановить сайт на wp после вируса

    Здравствуйте. Слетел дизайн сайта. Хостер говорит, что вероятно вирус. Также предварительно диагноз: потерты таблицы wp_terms, wp_term_relationships, wp_term_taxonomy, wp_usermeta, wp_users Соответственно нет ни категорий ни меток. Поэтому не выводится куча информации на сайт. В бекапе базы этих ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Спарсить почты

    Добрый день, коллеги! Требуется человек, кто оперативно и недорого спарсит адреса e-mail. http://www.hochusobaku.ru/kennel/ Заданий будет много в будущем.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание сайта портального типа

    Добрый день. В силу сильной загруженности программиста с кем я работаю уже лет 5, ищу специалиста, который выполнит мне проект и в будущем раз в месяц будет также получать заказ. Выбираю только пользователей с историей ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать портальный дизайн

    Добрый день. Требуется разработать дизайн портального типа для сайта строит. конторы. Главная + внутренняя страница. Для того, чтобы я вас выбрал - кидайте ссылки на портальные дизайны из вашего портфолио. Обязательно пишите сроки и стоимость за 2 страницы. Работу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Определить, что мешает загрузке страниц (джумла)

    Добрый день. Требуется найти и исправить причину медленной работы сайта http://privet-more.ru/ Возможно какой-то модуль грузит или ошибка в коде. Сайт на приличном хостинге. Грешил на хостинг. Перенес на сервер - ситуацию не изменило. Джумла Урл выше. Если напишете стоимость, ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик для СМИ

    Ищу человека, способного переводить по 5 статей в неделю с англ на русский язык. Переводить нужно для СМИ. Тематика - недвижимость/архитектура. Перевод должен получаться интересным и легко читаемым. Еще раз - переводы для СМИ. До 2$ ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется обмены с ЯК недвижимость, стройка, авто

    Доброго времени суток. Ищу специалиста, обладающий базой вебмастеров ЯК строго по указанным тематикам. Если базы нет, то некритично, но нарабатывать придется. Требуется обмен от 200 ссылок по указанным категориям. Сайтов дам много. Указывайте стоимость услуг.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ролик

    Нужен ролик. Суть. Показ животного (кролик, ежик...). Потом вопрос. Даш (секс)? Дальше второе животное убегает/драка и т.п. И собственно их секс не пошлый. Все видео из таких сценок с разными животными. Чтобы не было недоразумений ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить ссылки на сайтах в ЯК авто

    Нужно разместить ссылки на 1 сайт, не закрытые в ноуфоллоу, на сайтах в ЯК авто (профили и т.п.) Оплата по факту размещения. Можно поэтапно. Требуется от 50 ссылок. Максимально не ограничиваю. 100, 200, 300 - ок. Пишите цену ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется перевод 3-х статей в неделю (англ.-рус.)

    Ищу человека, способного переводить по 3 статьи каждую неделю. Тематика недвижимость/архитектура. Я ВЫБЕРУ ВАС, ЕСЛИ то, что вы переводите читать легко, интересно, захватывающе. Человек должен дружить не только с английским, но и с русским языком. ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт: качественно, оперативно

    $6

    внимание, исполнитель должен быть онлайн сегодня вечером и завтра утром. Если Вы не можете принять заказ в это время и выполнить его в течение 1- 1,5 суток не принимайте задание. Ищу человека, который будет способен: 1. Найти ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Стильный корпоративный дизайн

    $150

    Нужен дизайн для сайта конторы (авто дилер). Требования: 1. Стильный 2. Корпоративный портал 3. Вебдванольный, резиновый Если знаете, как воплотить эти слова в работу, делайте ставки. И ПРОСЬБА - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ССЫЛКА НА ПОДОБНЫЕ ВАШИ РАБОТЫ В ПОРТФОЛИО (без ссылки на подобные ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт - постоянные заказы.

    $8

    Ищу человека, который будет способен: 1. Найти статью. Сделать качественный рерайт. 2. В неделю готовый выполнить примерно 10 статей. Иногда больше, иногда меньше. 3. Срок - максимум 2 суток. Буду давать порциями. По 2-5 статей. В настоящий момент ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Установить и настроить плагин рассылок для WP

    $20

    Нужно установить и настроить плагин рассылок для wordpress. Основное требование к плагину - создание групп подписчиков и управление ими. Настроить плагин: русифицировать, создать страницу для подписки/отписки, письмо подтверждения подписки/отписки. Создать возможность рассылок (в тексте письма ссылка ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Настройка плагина Mailing List (ВП)

    Требуется настройка плагина http://wordpress.org/extend/plugins/mailz/ Для начала: 1. Кодировка лагает в админке при добавлении русских слов. Файлы не правил. 2. Нужно настроить форму вывода страницы подписки/отписки 3. При попытке подписаться пишет ошибку. В общем, нужно разобраться в плагине, исправить эти ошибки ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка теста под wordpress

    Задача - найти плагин, доработать имеющийся стоит testme) или сделать с нуля. Сайт на wp. Тесты для посетителей. 1 вопрос - 4 ответа. 10 вопросов. Обязательно - каждый вопрос на отдельной странице. Результат теста - 4 варианта ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать юмористические характеристики риэлторов

    $50

    Нужно придумать 4 типажа риэлторов и охарактеризовать каждый из них 5-7 предложениями. Что важно: все характеристики должны быть ПОЗИТИВНЫМИ и СМЕШНЫМИ. Если Вы уверены в своих силах, и хотите, чтобы я Вас выбрал оперативно, пришлите ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт-визитка

    $100

    Нужен аккуратный, стильный сайт-визитка для конторы. Основное требование: стильный, строгий дизайн (можно шаблон), не ляпистый 7-10 текстовых страниц (наполнение с меня) Срок - 2 дня максимум на изготовление. Выберу исполнителя быстрее, если покажите подобные свои работы либо покажете ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
mbyte
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Установка и настройки плагина подписки на блог -WP
Все отлично
оперативно и профессионально решил все поставленные задачи.Рекомендую
Ответный отзыв
agmsk
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
32 минуты назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Спарсить почты
Спасибо! Быстрая и четкая работа. Рекомендую.
Мои рекомендации. Желаю и дальше качественно работать ;)
Ответный отзыв
qwestmax
Максим 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Форматирование текста
Задача поставлена корректно, оплата произведена без задержек.
Решил мою задачу за 1 минуту. Голова!
Ответный отзыв
zahtat2000
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Рерайт: качественно, оперативно
Отличный заказчик! Приятно работать! Оплата свегда своевременно и в полном объеме. Рекомендую.
Отличные работы. Спасибо.
Ответный отзыв
DashaFF
Дарья 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$240
10 баллов
10 лет назад
Разработать портальный дизайн
Прекрасный заказчик! Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата. Очень довольна сотрудничеством :)
Ув. заказчики, не отвлекайте Дарью работами :) Это мой дизайнер теперь :) 10ка!
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