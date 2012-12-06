Здравствуйте. Требуется ряд задач по форуму phpbb: перенести форум с поддомена на другой домен, обновить даты всех постов (сделать более свежие на 2 года), обновить до последней версии, поставить антиспам простой для обычных людей и ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Слетел дизайн сайта. Хостер говорит, что вероятно вирус. Также предварительно диагноз: потерты таблицы wp_terms, wp_term_relationships, wp_term_taxonomy, wp_usermeta, wp_users Соответственно нет ни категорий ни меток. Поэтому не выводится куча информации на сайт. В бекапе базы этих ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, коллеги! Требуется человек, кто оперативно и недорого спарсит адреса e-mail. http://www.hochusobaku.ru/kennel/ Заданий будет много в будущем.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. В силу сильной загруженности программиста с кем я работаю уже лет 5, ищу специалиста, который выполнит мне проект и в будущем раз в месяц будет также получать заказ. Выбираю только пользователей с историей ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Требуется обмен только с як, в т.ч. скрытый як, стройкой/недвижимость. Нужно обменов от 200.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Требуется разработать дизайн портального типа для сайта строит. конторы. Главная + внутренняя страница. Для того, чтобы я вас выбрал - кидайте ссылки на портальные дизайны из вашего портфолио. Обязательно пишите сроки и стоимость за 2 страницы. Работу ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Требуется найти и исправить причину медленной работы сайта http://privet-more.ru/ Возможно какой-то модуль грузит или ошибка в коде. Сайт на приличном хостинге. Грешил на хостинг. Перенес на сервер - ситуацию не изменило. Джумла Урл выше. Если напишете стоимость, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу человека, способного переводить по 5 статей в неделю с англ на русский язык. Переводить нужно для СМИ. Тематика - недвижимость/архитектура. Перевод должен получаться интересным и легко читаемым. Еще раз - переводы для СМИ. До 2$ ...Переводы14 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Ищу специалиста, обладающий базой вебмастеров ЯК строго по указанным тематикам. Если базы нет, то некритично, но нарабатывать придется. Требуется обмен от 200 ссылок по указанным категориям. Сайтов дам много. Указывайте стоимость услуг.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен ролик. Суть. Показ животного (кролик, ежик...). Потом вопрос. Даш (секс)? Дальше второе животное убегает/драка и т.п. И собственно их секс не пошлый. Все видео из таких сценок с разными животными. Чтобы не было недоразумений ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно разместить ссылки на 1 сайт, не закрытые в ноуфоллоу, на сайтах в ЯК авто (профили и т.п.) Оплата по факту размещения. Можно поэтапно. Требуется от 50 ссылок. Максимально не ограничиваю. 100, 200, 300 - ок. Пишите цену ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищу человека, способного переводить по 3 статьи каждую неделю. Тематика недвижимость/архитектура. Я ВЫБЕРУ ВАС, ЕСЛИ то, что вы переводите читать легко, интересно, захватывающе. Человек должен дружить не только с английским, но и с русским языком. ...Переводы1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $6
внимание, исполнитель должен быть онлайн сегодня вечером и завтра утром. Если Вы не можете принять заказ в это время и выполнить его в течение 1- 1,5 суток не принимайте задание. Ищу человека, который будет способен: 1. Найти ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $150
Нужен дизайн для сайта конторы (авто дилер). Требования: 1. Стильный 2. Корпоративный портал 3. Вебдванольный, резиновый Если знаете, как воплотить эти слова в работу, делайте ставки. И ПРОСЬБА - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ССЫЛКА НА ПОДОБНЫЕ ВАШИ РАБОТЫ В ПОРТФОЛИО (без ссылки на подобные ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $8
Ищу человека, который будет способен: 1. Найти статью. Сделать качественный рерайт. 2. В неделю готовый выполнить примерно 10 статей. Иногда больше, иногда меньше. 3. Срок - максимум 2 суток. Буду давать порциями. По 2-5 статей. В настоящий момент ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $20
Нужно установить и настроить плагин рассылок для wordpress. Основное требование к плагину - создание групп подписчиков и управление ими. Настроить плагин: русифицировать, создать страницу для подписки/отписки, письмо подтверждения подписки/отписки. Создать возможность рассылок (в тексте письма ссылка ...Системы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Требуется настройка плагина http://wordpress.org/extend/plugins/mailz/ Для начала: 1. Кодировка лагает в админке при добавлении русских слов. Файлы не правил. 2. Нужно настроить форму вывода страницы подписки/отписки 3. При попытке подписаться пишет ошибку. В общем, нужно разобраться в плагине, исправить эти ошибки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Задача - найти плагин, доработать имеющийся стоит testme) или сделать с нуля. Сайт на wp. Тесты для посетителей. 1 вопрос - 4 ответа. 10 вопросов. Обязательно - каждый вопрос на отдельной странице. Результат теста - 4 варианта ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно придумать 4 типажа риэлторов и охарактеризовать каждый из них 5-7 предложениями. Что важно: все характеристики должны быть ПОЗИТИВНЫМИ и СМЕШНЫМИ. Если Вы уверены в своих силах, и хотите, чтобы я Вас выбрал оперативно, пришлите ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен аккуратный, стильный сайт-визитка для конторы. Основное требование: стильный, строгий дизайн (можно шаблон), не ляпистый 7-10 текстовых страниц (наполнение с меня) Срок - 2 дня максимум на изготовление. Выберу исполнителя быстрее, если покажите подобные свои работы либо покажете ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт12 лет назад