Установить и настроить плагин рассылок для WP

Нужно установить и настроить плагин рассылок для wordpress. Основное требование к плагину - создание групп подписчиков и управление ими.

Настроить плагин: русифицировать, создать страницу для подписки/отписки, письмо подтверждения подписки/отписки. Создать возможность рассылок (в тексте письма ссылка для отписки). Ответить на все мои вопросы. Сделать иные сопутствующие работы для функционирования плагина.

Как варианты: Mailing List, MailPress или любой другой

ВНИМАНИЕ: сделать нужно в понедельник. Обсудить задание могу сегодня вечером и дать доступы. Не соглашайтесь на работу, если вы постоянно офлайн. Нет времени вылавливать недоступных исполнителей ;)