Установить и настроить плагин рассылок для WP

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки142 просмотра

Нужно установить и настроить плагин рассылок для wordpress. Основное требование к плагину - создание групп подписчиков и управление ими.

Настроить плагин: русифицировать, создать страницу для подписки/отписки, письмо подтверждения подписки/отписки. Создать возможность рассылок (в тексте письма ссылка для отписки). Ответить на все мои вопросы. Сделать иные сопутствующие работы для функционирования плагина.

Как варианты: Mailing List, MailPress или любой другой

ВНИМАНИЕ: сделать нужно в понедельник. Обсудить задание могу сегодня вечером и дать доступы. Не соглашайтесь на работу, если вы постоянно офлайн. Нет времени вылавливать недоступных исполнителей ;)

WordPress
13 лет назад
vladd
54 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад
$30
1 день
denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад
$20
1 день
Все сделал так как я хотел. Немного затянул правда, но задачу выполнил.
Очень лояльный заказчик. В силу получения диплома я просрал сроки примерно на неделю, но человек отнесся к этому очень по человечески. Всем рекомендую! Очень хороший чел, правда.

Заявки фрилансеров

sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад
denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад