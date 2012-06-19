Скрипт сайта для обсуждения недвижимости.

Требуется (написать с нуля / реализовать на готовом движке / др.предложения) аналог сайтов ( totdom.com / novostroykin.ru ) с небольшими изменениями по функционалу.

основные требования

Размещение объявлений о продажи недвижимости (с фото).

Любой географический охват базы - города, районы, станции метро.

Возможность отображения адреса объекта продажи на картах Google / Яндекс

Любому объявлению можно присвоить статус рекомендованного - вывод списка рекомендованных объявлений возможен в любом месте скрипта.

Регистрация пользователя как частного лица, либо как агентства. Для агентства - дополнительная информация в данных объявления.

Возможность включения ЧПУ для страниц скрипта.

Расширенный и удобный поиск.

Работа с группами пользователей - свои настройки для каждого пользователя (количество объявлений, фото, возможность персональной карты).

Минимальная нагрузка на сервер размещения скрипта

Удобный процесс инсталляции - никакой ручной правки файлов.

Легкость подключения дизайна - за счет использования шаблонизатора Smarty

Продвинутая система администрирования и уведомления

Удобство для посетителей - возможность добавления и просмотра объявлений из блокнота. (+ комментирование в объявлениях (функция вкл/откл.) )

+ небольшие корриктеровки.