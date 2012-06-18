Доработать админку virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок101 просмотр

Задача добавить функционал в карточку товара.ТЗ в прикрепленном файле все вопросы в скайп planmeca1

13 лет назад
planmeca
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров