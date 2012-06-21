Выровнять картинки по центру

1 - Картинки разной ширины и высоты. Их необходимо выровнять по центру блока div, в котором они находятся.

2 - выровнять блок с категориями, который появляется при наведении на ссылку - чтобы названия и картинки были в одну строку

3 - выровнять слайдер

4 - сделать размер картинки при наведении не более, чем 400х400px

5 - сделать ширину слайдера 610рх