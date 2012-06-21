Выровнять картинки по центру

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок150 просмотров

1 - Картинки разной ширины и высоты. Их необходимо выровнять по центру блока div, в котором они находятся.

2 - выровнять блок с категориями, который появляется при наведении на ссылку - чтобы названия и картинки были в одну строку

3 - выровнять слайдер

4 - сделать размер картинки при наведении не более, чем 400х400px

5 - сделать ширину слайдера 610рх

13 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$15
1 день
Спасибо! Сделал все в лучшем виде! Буду обращаться еще.
Приятно было работать с Еленой. Задание четкое. Оплата мгновенная. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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