Добавить галерею на сайт

есть готовый сайт на джумла

нужно сделать так что бе все фотографии на страницах в превью при нажатии открывались не на новой вкладке а по середине страницы по центру. (типо как в контакте)

+исправить одну мелочь. у нас меню с под меню. нужно что бы 4 кнопки не нажимались. а только открывали под меню. сейчас они нажимаются и дико мешают