Добавить галерею на сайт

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Закрыт3 заявки157 просмотров

есть готовый сайт на джумла

нужно сделать так что бе все фотографии на страницах в превью при нажатии открывались не на новой вкладке а по середине страницы по центру. (типо как в контакте)

+исправить одну мелочь. у нас меню с под меню. нужно что бы 4 кнопки не нажимались. а только открывали под меню. сейчас они нажимаются и дико мешают

Joomla
13 лет назад
Kseniez
Ксения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров