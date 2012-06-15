Сделать аналог портала

Необходимо сделать аналог rabota.ria.ua , dom.ria.ua, auto.ria.ua (или чтобы было похоже просто). Дизайн делать не нужно. Только верстку (по желанию).

Неважно какой будет использован движок - можно и Джумлу и Вордпрес и друпал. Плагинов и компонентов хватает в сети

Скайп - mihail - consulting

ICQ - 366 892 443