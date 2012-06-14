Требуется создание базы данных клиентов (Access)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок129 просмотров

Информационно-аналитическому изданию требуется создание базы данных клиентов ( желательно на базе Access). Основные требования:

1. Возможность работы нескольких пользователей одновременно.

2. Ограничение прав пользователя.

3. Возможность регистрации нескольких видов деятельности для каждой компании.

опытом работы, умением грамотно и структурировано излагать материал. Желательно – экономическое образование.

Киев. Тел.: 502-17-40. Геннадий Викторович

13 лет назад
packaging
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров