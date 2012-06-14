Поправки сделать сайт на Wordpresse задание в приложение от вас сроки и бюджет
Требуется создание базы данных клиентов (Access)
Информационно-аналитическому изданию требуется создание базы данных клиентов ( желательно на базе Access). Основные требования:
1. Возможность работы нескольких пользователей одновременно.
2. Ограничение прав пользователя.
3. Возможность регистрации нескольких видов деятельности для каждой компании.
опытом работы, умением грамотно и структурировано излагать материал. Желательно – экономическое образование.
Киев. Тел.: 502-17-40. Геннадий Викторович
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