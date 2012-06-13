Правки по сайту на Joomla 2.5

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки126 просмотров

Вот ссылка на тз на Google doc:

https://docs.google.com/document/d/1MyjxhK4fxyBe46a563IrRLA9RsWo1l8KfCWrhv2KJj8/edit

Если не открывается попробуйте через ие.

Joomla
13 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bobrik74
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$60
1 день

Заявки фрилансеров

bobrik74
51 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад