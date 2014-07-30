Интеграция сверстанного дизайна в Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок146 просмотров

Интеграция сверстанного дизайна в Joomla icq 479615663

Joomla
13 лет назад
SI-IUREG
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Спасибо за работу))
Проект был успешно завершен. Оплату получил. Сотрудничеством с Александром удовлетворен.

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад